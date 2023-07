Coups de feu à Ste-Suzanne : Un individu interpellé par le GIGN

Il est environ 22 heures lorsqu'un individu tire des coups de feu sur les vitres du domicile de sa voisine. Plusieurs impacts sont constatés, aucun blessé n'est à déplorer. L'habitante âgée de 83 ans a été très choquée et transportée à l'hôpital.



Le secteur a ensuite été bouclé par les gendarmes du PSIG, le Détachement spécial d'intervention des gendarmes mobiles et la brigade de Sainte-Suzanne. Une intervention de l'AGIGN et des négociateurs régionaux est demandée pour l'interpellation du suspect. Après de longues négociations, l’homme est interpellé devant chez lui puis placé en garde à vue. Une enquête est en cours.