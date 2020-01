Coups de couteau mortels à la Plaine des Cafres: Le suspect mis en examen et écroué

L’auteur présumé des coups de couteau a, hier, été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre.



Dimanche soir à l’issue des festivités de Miel Vert, une bagarre a éclaté entre le jeune suspect, Guillaume R, et un groupe de jeunes. Selon les premiers éléments de l’enquête, encerclé, il a sorti un couteau, blessé un premier individu au bras avant de porter deux coups de couteau au thorax à un autre jeune de 21 ans, Kevin L, décédé des suites de ses blessures.



Hier, devant le juge des libertés et de la détention, il a exprimé des regrets assurant n’avoir pas eu l’intention de donner la mort, rapporte la presse écrite. L’origine de la bagarre reste floue mais les premières insultes et coups auraient été échangés pour de légers motifs. Au moment des faits, le suspect n'avait consommé ni alcool ni stupéfiant.



Guillaume R a également été placé en détention provisoire le temps de l’enquête, notamment par risque de représailles.