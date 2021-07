A la Une . Coups de couteau mortels à Miel Vert : Guillaume R. reste en prison

Guillaume R. était présent ce mardi devant la chambre de l'instruction pour demander une remise en liberté dans l'attente de son procès devant la cour d'Assises pour avoir blessé mortellement un homme lors des festivités de Miel Vert en janvier 2020. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 27 Juillet 2021 à 15:27

Guillaume R. est en détention provisoire ​depuis le 12 janvier 2020 pour meurtre et tentative de meurtre. Pour cause, des coups de couteau qu’il avoue avoir asséné à deux hommes à l’issue des festivités de Miel Vert à la Plaine-des-Cafres. L’un d’eux a été gravement blessé, l’autre est décédé. Cette agression trouve ces origines dans une dispute dont les raisons restent encore incertaines. Ce jour là, Guillaume R. avait eu maille à partir avec un groupe de jeunes.



Cet homme au casier judiciaire vierge affirme avoir agi par "peur, affolement et manque de réflexion en amont". Il demandait ce mardi devant la chambre de l’instruction une mise en liberté qui lui avait été refusée le 2 juin dernier dans l'attente de son procès devant la cour d'Assises.



Comme l'indique Me Molière : "Cela fait 18 mois qu'il est en détention provisoire, et la prévention a requalifié les faits en violences volontaires ayant entrainé la mort. Il y a diminution du risque de troubles à l'ordre publique depuis, et il y a la possibilité qu'il soit hébergé loin de la famille de la victime. Il n'a pas de mentions à son casier et regrette amèrement son geste".



"Si 18 mois ça parait long pour lui, pour le voisinage et la famille de la victime, la peine est pour l'éternité ! La famille de la victime est toujours en colère. Il y a un risque de représailles, d'autant que nous sommes sur une île ici", rétorque l'avocat général qui s'oppose à une éventuelle remise en liberté.



"Je regrette amèrement mon geste. Je ne sais pas ce qui m’a pris", précise l’homme de 22 ans mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences volontaires. "En me défendant, j’ai donné un coup de couteau en visant le bras. Je ne savais pas qu’il était assez grand pour atteindre le corps", conclut-il.



Après délibération, la chambre de l'instruction a décidé de laissé Guillaume R. en détention provisoire dans l'attente de son procès.





