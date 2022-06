A la Une . Coups de couteau mortels à Miel Vert : Guillaume R. jugé devant la cour criminelle

Le 12 janvier 2020, un jeune homme était poignardé de deux coups de couteau lors des festivités de Miel Vert à la Plaine-des-Cafres. Il n'a pas survécu à ses blessures. L'auteur des coups a également blessé grièvement un autre jeune homme qui a eu la chance de s'en sortir. Guillaume R., l'auteur supposé de ces violences, est jugé ce jeudi 9 juin devant la cour criminelle de La Réunion. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 09:37

Le 12 janvier 2020, Guillaume R. avoue avoir asséné des coups de couteau à deux hommes à l’issue des festivités de Miel Vert à la Plaine-des-Cafres. L’un d’eux est gravement blessé, l’autre décède.



Tout part d'une dispute, dont la raison reste encore incertaine, qui avait éclaté entre Guillaume R. et un groupe de jeunes. Cet homme au casier judiciaire vierge affirme avoir agi par "peur, affolement et manque de réflexion en amont". Guillaume R. s'était alors réfugié chez lui, poursuivi par la bande de jeunes qui voulait lui faire payer son geste. Ce sont les gendarmes qui vont le chercher vers 23h30 pour l'extraire.



L'accusé explique avoir été provoqué verbalement puis s'en est suivi un sentiment d’insécurité qui l’a poussé, non pas à se réfugier chez lui, mais à rentrer chez lui s’emparer d’une arme dans la chambre de son frère et redescendre l'arme à la main vers 22h30. Il est ensuite reparti à Miel Vert et indique avoir été pris à partie une fois encore par le groupe. Vers 23h, la situation était toujours tendue avec des jeunes du groupe qui lui demandaient de quitter les lieux, ce qu'il refusait de faire. Il a alors porté un premier coup de couteau à un dalon pour se défendre, pensant qu'il voulait le frapper.



Il a quitté les lieux poursuivi par trois ou quatre personnes et, une fois dans la rue, a décidé de leur faire face en sortant son couteau. Les personnes lui ont jeté des cailloux, le touchant au mollet mais sans gravité. L'un d'entre eux s'est approché de lui, venant au contact. Il a alors tenté de lui porter un coup qu'il a esquivé, répondant par un premier coup de couteau sous son bras. Alors que le jeune homme continuait d'avancer et il lui a porté un second coup de couteau avant de s'enfuir chez lui. Arrivé chez lui, Guillaume R. indique avoir pris le temps de laver le couteau.



Une information judiciaire a été ouverte des chefs de meurtre et tentative de meurtre et le mis en cause placé en détention provisoire le 14 janvier 2020. À la fin de cette information judiciaire, le juge d'instruction a décidé de requalifier les faits en violence avec usage d'une arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner et de violence avec usage d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours.



Guillaume R. est jugé ce jeudi 9 juin 2022 devant la cour criminelle de la Réunion pendant deux jours. Le délibéré sera rendu ce vendredi 10 juin dans la journée.



