A la Une .. Coups de couteau à St-Leu : L'auteur présumé mis en examen





Un autre homme impliqué dans la bagarre, placé en garde à vue, a hier été mis en examen pour violences en réunion. Il a été placé sous contrôle judiciaire, rapporte le JIR. L’auteur présumé des coups de couteau a, hier, été mis en examen et écroué pour meurtre, indique la presse écrite. Dans la nuit de vendredi à samedi, une bagarre a éclaté entre plusieurs personnes dans une rue du quartier de Grand Fond à Piton Saint-Leu . Sully Dalia, âgé de 41 ans, est décédé après avoir été poignardé à trois reprises.Rapidement placé en garde à vue, le suspect a avoué et dit regretter les faits. L’homme d’une trentaine d’années est déjà connu défavorablement de la justice.L’origine du drame sur fond d’alcool reste pour le moment floue.Un autre homme impliqué dans la bagarre, placé en garde à vue, a hier été mis en examen pour violences en réunion. Il a été placé sous contrôle judiciaire, rapporte le JIR. Aurélie Hoarau Lu 125 fois