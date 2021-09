A la Une . Coups de couteau à St-André : l'agresseur présumé présenté à la justice

Ce lundi vers 15h30, une bagarre entre deux individus a éclaté à proximité du Domaine de la Vanille (Saint-André). Pour répliquer après avoir reçu deux claques, l'un d'entre eux a donné deux coups de couteau à son rival, l'atteignant au bas-ventre. L'agresseur supposé est déféré demain au parquet de St-Denis. Par IS - Publié le Mardi 28 Septembre 2021 à 18:00

Une bagarre entre deux hommes de 37 et 35 ans a dégénéré ce lundi après-midi, rue de la Gare à Saint-André. Pour une raison inexpliquée, l'un a donné deux claques à l'autre. Selon les premiers éléments, l'autre, plutôt connu pour son impulsivité et déjà condamné pour des violences sur ses proches, a sorti un canif et planté par deux fois son rival.



Ce dernier, touché au bas-ventre, a été conduit en urgence au CHU de Bellepierre. En état de choc, ses jours ne sont pas en danger.



Selon nos informations, la victime a été transférée ce mardi après-midi au GHER de Saint-Benoit où elle a pu être entendue et donner sa version des faits.



Interpellé immédiatement après la bagarre et placé en garde à vue, l'agresseur supposé, défavorablement connu des services de police et de justice, devrait être déféré au parquet de Saint-Denis ce mercredi en vue d'un jugement immédiat.