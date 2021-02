A la Une . Coups de couteau à Saint-Louis : Le suspect de 71 ans activement recherché

L’homme suspecté dans l’agression violente à l’arme blanche d’une femme d’une soixante d’années, survenue hier à la Rivière Saint-Louis, est activement recherché. La gendarmerie lance un appel à témoins. Par PB - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 16:37 | Lu 3721 fois



"Vêtu d'un short et d'un tee-shirt ( sans plus de précisions ), il est susceptible de prendre le bus pour se déplacer", alertent les forces de l’ordre.



Agé de 71 ans, il mesure entre 1 m 60 et 1 m 65, et est de corpulence maigre et de type créole.



L’état de la victime, une femme d’une soixantaine, est stabilisé mais toujours préoccupant. Elle a été blessée à l’arme blanche au visage notamment.



Toute personne pouvant apporter des éléments susceptibles d'orienter les recherches peut contacter la brigade de Recherches de St-Pierre au 02-62-32-29-50 ou le centre opérationnel de la gendarmerie de St-Denis en dehors des heures ouvrables en composant le 17.



