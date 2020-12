A la Une . Coups de couteau à Miel Vert: L'auteur reste en prison pour les fêtes

En attendant son procès devant les Assises pour meurtre et tentative de meurtre, Guillaume R., auteur de coups de couteau à la Plaine-des-Palmistes le 12 janvier, reste en prison. Par Soe Hitchon - Publié le Jeudi 24 Décembre 2020 à 14:15 | Lu 272 fois

Guillaume R. reste en prison pour les fêtes. En détention provisoire pour meurtre et tentative de meurtre, il demandait à sortir de prison en attendant son procès. Une demande qui peut paraître irraisonnable au vu de l’accusation mais qu’il soutient avec un casier judiciaire vierge, sa peur au moment des faits et la provocation des victimes.



Mais la justice a préféré le maintenir en détention. Les faits avaient été rappelés la semaine dernière en chambre de l’instruction : Guillaume R. avait asséné plusieurs coups de couteau le 12 janvier dernier après les festivités de Miel Vert à la Plaine-des-Cafres.



Ce jour-là, l’une des victimes est gravement blessée ; l’autre décède à l’hôpital. À l’origine des violences : une dispute, puis des insultes et des provocations. Le juge s’interroge néanmoins sur l’ "affolement et le manque de réflexion" décrit par le détenu car "il a pris le temps de rentrer chez lui, prendre une arme dans la chambre de son frère et redescendre avec".



Pour l’avocate générale, il y a également des points d’ombre à éclairer avant qu’une mise en liberté puisse être envisagée ; à savoir "des traces sur le visage de la victime qui sont inexpliquées" et le couteau retrouvé qui serait "compatible avec la blessure mais la taille ne correspond pas".



Ses pulsions "qu’il ne contrôle pas", selon l’avocate générale, mais aussi les menaces provenant des proches des victimes, ont justifié son maintien en détention.



