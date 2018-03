Coupe régionale de France: La finale aura bien lieu à Saint-Denis

Noël Vidot n’a pas cédé aux appels de Michel Fontaine et de Patrick Lebreton. Le président de la Ligue réunionnaise de football a confirmé que la finale de la coupe régionale de France entre l’Excelsior et la Saint-Pierroise aura bien lieu dimanche au Stade Jean-Ivoula à Saint-Denis.



Une réunion s’est tenue hier, en présence de Noël Vidot, entre les présidents des deux clubs Lucay Arayapin (JSSP) et Johnny Payet (Excelsior) mais également avec des représentants de la CIVIS.



Le président de la LRF, après avoir écouté les doléances des deux clubs, n’est finalement pas revenu sur sa décision.



S’exprimant au micro de radio Freedom, il a indiqué que les conditions de sécurité n’étaient pas garanties au stade Michel-Volnay, rappelant que la demi-finale entre le JSSP et Grands-Bois s’était déroulée dans des conditions de contrôle "inadmissibles".