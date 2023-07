A la Une . Coupe du monde féminine : La France se rassure face au Brésil

Les Bleues ont battu les Brésiliennes 2 buts à 1 ce samedi. C'est la capitaine Wendy Renard, longtemps incertaine pour la rencontre, qui a offert à la victoire à son équipe en fin de match. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 29 Juillet 2023 à 16:37

Après un retard à l'allumage et un match nul face à la Jamaïque, l'équipe de France a enfin lancé son mondial. Les Bleues sont parvenues à disposer du Brésil, non sans difficultés.



Les Françaises s'étaient pourtant facilité le travail en ouvrant le score à la 17e minute. Sur un centre long de Karchaoui, Diani remisait de la tête vers Eugénie le Sommer qui n'avait plus qu'à dévier le ballon au fond des filets. La meilleure marqueuse de l'histoire de l'équipe de France franchissait ainsi le cap symbolique des 90 buts sous la tunique bleue. Elle devient également la Française ayant le plus marqué dans cette compétition (6 buts).



Les joueuses auriverde allaient ensuite mettre la pression sur la cage française. À la 58e minute, suite à une erreur de replacement de Perisset, Debinha parvenait à égaliser. Le match devenait intense pour le plus grand bonheur des 49378 personnes présentent à Brisbane (Australie).



À 7 minutes de la fin du temps réglementaire, les joueuses d'Hervé Renard obtiennent un corner. Dans pareil exercice, c'est évidemment la capitaine Wendie Renard et son mètre quatre-vingt-sept qui sont recherchés. La Martiniquaise ne s'est pas fait prier et a offert l'avantage aux siennes grâce à un coup de tête piqué. Un but providentiel pour celle qui était incertaine en raison d'une douleur au mollet.



Malgré la pression, les Bleues sont parvenues à maintenir le score, s'offrant trois points précieux dans la course à la qualification. Elles prennent la tête du groupe F avec 4 points, en attendant le résultat de Panama/Jamaïque. Le troisième match décisif face aux Panaméennes doit se dérouler le mercredi 2 août prochain.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur