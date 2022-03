Communiqué Coupe du monde de football 2022 : 4.000 places pour des vols Réunion-Qatar

Une entreprise va proposer des vols et des séjours au départ de La Réunion vers Dubai ou Abou Dhabi et des entrées pour la Coupe du monde de football en 2022 au Qatar. Voici le communiqué de A. World Events :

Cela fait désormais un an que nos équipes ont commencé à travailler sur l’idée d’effectuer des vols directs entre la Réunion et les Emirats Arabes Unis.



Malgré l’incertitude liée au covid, nous n’avons jamais perdu espoir et avons poussé toutes les barrières. Le 2 janvier 2022 à 8h30 du matin, nous avons réussi à poser ce Boeing Dreamliner de la compagnie Etihad Airways à l’aéroport Roland Garros, une première dans l’histoire de la Réunion. A son bord l’équipe de A.World Events venue chercher 170 réunionnais qui nous ont fait confiance et ont effectué avec nous ce premier vol historique.



Après 6 rotations effectuées, des Réunionnais éblouis par ce qu’ils avaient découvert, les conditions sanitaires ne nous ont pas été favorables. Les différentes contraintes mises en place nous ont poussé à suspendre les vols en attendant une stabilité de la situation.



Aujourd’hui, même si la situation sanitaire semble s’améliorer dans le monde, la Réunion présente encore des risques de dégradation sanitaire et surtout, une nouvelle crise affectant le secteur aérien commence depuis cette semaine à faire ces effets et réduit totalement notre visibilité sur les prochaines semaines.



En effet, la guerre actuelle entre l’Ukraine et la Russie a un effet immédiat sur le prix du pétrole et les compagnies aériennes nous ont annoncé hier une prochaine augmentation des couts, sans préciser l’ampleur de cette augmentation, ni la durée.



Ce matin, d’un commun accord avec nos partenaires locaux, nous avons donc pris la décision de suspendre les vols du mois de mars et avril et d’attendre l’évolution de la situation avant de décider d’une date de reprise de nos vols.



Nous allons inviter tous les passagers qui ont déjà réservé et payé auprès des agences de voyage de se rapprocher de ses dernières afin de pouvoir se faire rembourser ou éventuellement reprogrammer leur voyage.



Concernant les frais d’assurance pris en direct par les clients, nous mettrons en place une procédure dès la semaine prochaine afin de pouvoir également rembourser les passagers.



La direction de A. World Events vous présente ses plus sincères excuses pour le désagrément que cela pourra vous causer.



EN ROUTE POUR LE QATAR



Aujourd’hui nous souhaitons avant tout nous tourner vers l’avenir et préparer dès maintenant le prochain évènement de l’année, la coupe du monde football au Qatar.



C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous vous annonçons un lancement de nos offres pour la coupe du monde le 30 mars prochain. Nous vous rappelons que cet évènement aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain. A. World Events et ses partenaires vous proposeront des séjours à Dubai et Abu Dhabi avec des billets d’entrées pour les matchs au Qatar.



Au total c’est un peu plus de 4000 places qui seront mises sur le marché pour permettre aux Réunionnais de se rendre à cet évènement mondial.