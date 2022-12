A la Une . Coupe du monde : Un célèbre journaliste américain décède en plein match

Grant Wahl, célèbre journaliste américain, est décédé alors qu'il assurait la couverture du quart de finale opposant l'Argentine aux Pays-Bas. Par N.P - Publié le Samedi 10 Décembre 2022 à 14:00

Grant Wahl, reporter américain très connu, est décédé en assurant la couverture du quart de finale de la Coupe du monde ce vendredi. Il était âgé de 48 ans. Le journaliste avait récemment fait parler de lui car il avait été détenu au Qatar pour avoir porté un t-shirt arc-en-ciel - un geste destiné à apporter son soutien aux droits LGBT+, les relations homosexuelles étant criminalisées dans le pays.



Selon les informations de la radio américaine NPR, Grant Wahl s'est effondré dans la tribune de presse vers la fin du match. Il aurait, selon le média Wall Street Journal, succombé à un malaise cardiaque.



Il y a quelques jours, le journaliste sportif avait indiqué aux abonnés de sa newsletter s'être rendu dans une clinique du centre des médias au Qatar où le personnel lui aurait dit qu'il avait "probablement une bronchite".



"Mon corps finit par me lâcher. Trois semaines avec peu de sommeil, beaucoup de stress et de travail peut avoir cet effet sur vous (...) J'ai pu sentir le haut de ma poitrine supporter un nouveau niveau de pression et d'inconfort", décrivait-il dans de propos relayés par la presse nationale.



Le reporter avait ajouté que la prise d'antibiotiques et d'un puissant sirop antitussif avait amélioré son état, sans pour autant qu'il retrouve la forme.



"Grant avait fait du football l’œuvre de sa vie et nous sommes dévastés que sa brillante plume et lui ne soient plus parmi nous", a exprimé la Fédération dans un communiqué.



Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'est également exprimé suite au décès du journaliste . "C'est avec une immense tristesse que j'ai appris la disparition du renommé journaliste Grant Wahl, écrit-il. (...) Il y a quelques jours seulement, Grant a été mis à l'honneur par la FIFA et l'AIPS (l'Association internationale de la presse sportive, ndlr) pour sa contribution dans la couverture de huit Coupes du monde successives, mais aussi la couverture de plusieurs Coupes du monde féminines. (...) Son amour pour le football était immense et son travail manquera à tous ceux qui suivent notre sport."

FIFA President expresses condolences to family and friends of Grant Wahl. pic.twitter.com/WoEN5hUMve

— FIFA.com (@FIFAcom) December 10, 2022