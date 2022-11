A la Une . Coupe du monde : Les joueurs iraniens ne chantent pas leur hymne par solidarité avec les manifestantes

Jusqu'ici, lors des conférences de presse, leur capitaine Alireza Jahanbakhsh avait refusé de répondre aux questions des journalistes sur le fait de savoir s'ils avaient l'intention de marquer leur solidarité avec les jeunes femmes qui manifestent actuellement en Iran pour protester contre le port du voile. Protestations durement réprimées par le régime et qui aurait déjà fait plus de 250 morts selon les ONG. Alireza Jahanbakhsh avait simplement expliqué que les joueurs décideraient "collectivement" de chanter ou non l'hymne national en signe de soutien aux victimes. Les onze joueurs iraniens qui participaient aujourd'hui à leur premier match de la Coupe du Monde de football contre l'Angleterre à Doha, se sont abstenus de chanter leur hymne national avant le coup d'envoi.Jusqu'ici, lors des conférences de presse, leur capitaine Alireza Jahanbakhsh avait refusé de répondre aux questions des journalistes sur le fait de savoir s'ils avaient l'intention de marquer leur solidarité avec les jeunes femmes qui manifestent actuellement en Iran pour protester contre le port du voile. Protestations durement réprimées par le régime et qui aurait déjà fait plus de 250 morts selon les ONG. Alireza Jahanbakhsh avait simplement expliqué que les joueurs décideraient "collectivement" de chanter ou non l'hymne national en signe de soutien aux victimes. Les joueurs ont donc mis leur menace à exécution.



Par ailleurs, à noter également que l'hymne iranien a été copieusement sifflé par le public, ce qui n'est pas vraiment une surprise étant donné les relations très tendues entre le Qatar et l'Iran.





