Coupe du monde : Les joueurs belges, "gros coeur", taclent les Bleus

Mauvais perdants nos amis belges? Apparemment. Sans doute déçus de ne pas avoir réussi à se qualifier pour la finale dimanche de la Coupe du monde de football, trois des joueurs les plus en vue de l'équipe de Belgique se sont un peu laissés aller dans leurs commentaires, n'hésitant pas à tacler les Bleus.



Le premier à se lâcher a été Thibaut Courtois, l'excellent gardien de but belge, celui sans qui l'addition aurait pu être beaucoup plus lourde : "C'était un match frustrant, la France n’a pas joué, a-til déclaré au micro de la RTBF. Elle a joué à défendre avec onze joueurs à 40 mètres de leur but. Elle a joué en contre-attaque avec Kylian Mbappé qui est très rapide. La frustration est là car on perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous, on a perdu contre une équipe qui ne joue pas mais qui défend. C'est dommage pour le football que la Belgique n'a pas gagné".



Un autre joueur à avoir été excellent, Eden Hazard , a lui tenu deux discours différents. Au micro de TF1, il a félicité les Bleus, leur souhaitant même bonne chance pour la finale au coup de sifflet final. "En tant que supporter de l'équipe de France depuis tout petit, j'aimerais bien que la France gagne". Par contre, dans les colonnes du quotidien flamand Nieuwsblad, il a lâché son fiel : "Je préfère perdre avec le jeu de cette Belgique que gagner avec celui de cette équipe de France. Ils n’ont pas bien joué mais ils ont bien défendu et se sont montrés efficaces. Nous n'avons pas trouvé leur point faible et le petit moment de magie nécessaire pour marquer n'était pas là". Pas très classe.



Quant à Vincent Kompany, il estime que la Belgique reste quoi qu'il arrive supérieure au futur vainqueur de la Coupe du monde. "Je suis énormément déçu car la France repart avec toute la joie alors qu'elle n'a pas mieux joué que nous, a lâché le défenseur central. Ce qu'on sait, c'est que la nation qui sera championne du monde ne sera pas nécessairement plus forte que la notre".



La pilule est dure à avaler. N'empêche, dimanche, c'est la France qui va jouer la finale. Et pas la Belgique..