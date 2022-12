A la Une . Coupe du monde : “Les Bleus nous ont fait rêver”

Dimanche 18 décembre a eu lieu la finale tant attendue de la Coupe du monde au Qatar. Mouvementée et accompagnée de multiples rebondissements, cette rencontre a vu les argentins l'emporter aux tirs au but. Les réactions des internautes sur le web sont diverses et variées après cette défaite. Par Esther Louise - Publié le Lundi 19 Décembre 2022 à 17:01

L’épopée des Bleus s’est finalement achevée par une désillusion. La France s’est inclinée face à l’Argentine aux tirs au but dans un match très disputé.



Un match à rebondissements

Les Argentins ont mené une bonne partie du match avec une avance considérable sur les Français dès la première mi-temps avec un premier but du fameux Lionel Messi et un autre d'Angel Di Maria.

Kylian Mbappé, chouchou des Français, a su réagir et marquer deux buts en l’espace de 2 minutes. De nouveau à égalité, les deux équipes ont poursuivi la confrontation lors des prolongations. Lionel Messi et Kylian Mbappé ont tous les deux à nouveau marqué. Mais le vainqueur a finalement été désigné lors de la séance des tirs au but. Une séance remportée 4 à 2 par l’Argentine.

Sur la toile, les supporters se sont exprimés, partagés entre fierté et déception sur cette finale historique. “Bravo les bleus, on est fière de vous !”, “ Vous n’avez pas ramené la coupe à la maison mais vous avez encore une fois réuni la France, donné beaucoup d’amour et fait rêver tout le monde, c’est une grande victoire”, “Vous avez joué du beau football, celui qu’on aime. Qui fait vibrer !” se livrent les internautes.

Le président de la république, Emmanuel Macron, qui était présent dans les tribunes tout comme Paul Pogba, déclare sur Twitter : “Les Bleus nous ont fait rêver.”