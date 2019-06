Coupe du monde : Les Bleues perdent 2-1 face aux Américaines

La déception est immense pour les joueuses de l'équipe de France, qui laissent couler quelques larmes sur le stade du Parc des Princes à la fin du temps additionnel : la coupe du monde s'arrête là pour elles.



Megan Rapinoe a ouvert le score dès la 5ème minute du match, avant de marquer un doublé à la 65ème. Les Françaises dominent en une grande partie du jeu avec de nombreuses occasions, mais ne parviennent pas à concrétiser avant la 80ème minute. Si les Bleues retrouvent un deuxième souffle après le but de Wendie Renard, il ne suffira pas à égaliser avant la fin du temps additionnel.



Elles ont déjà remporté trois coupes du monde et quatre titres olympique. Les américaines dominent le monde du football féminin depuis le début des années 90. Cette rencontre en quart de finale qui a opposé les Bleues aux tenantes en titre était très attendue des supporters comme des joueuses.



D’autant qu’en début d’année, lors d’un match amical en Normandie, les Françaises avaient dominé les Américaines 3 à 1. Un résultat encourageant, bien que les deux matches ne soient pas comparables : l’enjeu et l’engouement autour de ce quart de finale portait à croire que tout était possible.



Et c’est ce qu’ont prouvé les Américaines, qui menaient déjà 2 à 0 avant la mi-temps.