Coupe du monde : 7 voitures françaises incendiées en Belgique

Sept véhicules immatriculés en France ont été incendiés à l'issue de la demi-finale de la Coupe du monde entre les Bleus et les Diables Rouges (1-0), dans la commune belge de Herseaux, près de la frontière avec la France.



Les incendies ont été déclenchés "entre 22h30 et 23h", soit juste après le coup de sifflet final, selon la commissaire divisionnaire de la zone de police de Mouscron. Une enquête a été ouverte.



Un peu plus à l'Est à Comines, à la frontière franco-belge, un attroupement de plusieurs centaines de personnes a dû être maîtrisé par les autorités des deux pays.



Aucun incident majeur n'a été à déplorer dans les autres communes de Wallonie picarde.