A la Une .. Coupe du monde 2022 : Le sexe hors mariage interdit, même pour les joueurs

Le journal Daily Star affirme que les relations sexuelles hors mariage seront interdites durant la compétition qui se déroule du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Les joueurs comme les supporters s’exposent à 7 ans de prison. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 22 Juin 2022 à 12:35





Selon le journal anglais



Une source policière a indiqué au Daily Star que "le sexe n'était pas au programme, sauf si vous venez en couple. Il n'y aura certainement pas d'aventures d'une nuit lors de ce tournoi. Il n'y aura pas de fête du tout, vraiment. Tout le monde doit en avoir conscience, à moins de vouloir se retrouver en prison. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, le sexe est interdit. Les supporters doivent être préparés."



Les relations sexuelles hors mariage sont interdites au Qatar, tout comme l’homosexualité passible de la peine de mort. Les autorités ont mis en garde contre la présence de drapeaux arc-en-ciel dans les stades. "Si vous souhaitez manifester votre point de vue concernant la cause LGBT, faites-le dans une société où cela sera accepté. Si vous achetez un billet, c'est pour assister à un match de football et pas pour manifester. Alors, ne venez pas insulter toute une société. Nous ne pouvons pas changer les lois ou la religion pour les 28 jours de la Coupe du monde" a prévenu Abdullah Al Ansari, le responsable de la sécurité du Mondial 2022. L’ambiance de la prochaine Coupe du monde au Qatar risque d’être quelque peu différente des précédentes éditions. En plus de la réglementation sur l’alcool qui sera très encadrée et stricte, les autorités qataries pourraient également contrôler ce qui se passe dans les chambres.Selon le journal anglais Daily Star , les relations sexuelles hors mariage seront interdites pour les joueurs et les supporters du Qatar mais aussi de tous les pays visiteurs. Les contrevenants risquent jusqu’à 7 ans de prison. La FIFA ayant prévenu qu’il n’y aura "aucune exception".Une source policière a indiqué au Daily Star que "le sexe n'était pas au programme, sauf si vous venez en couple. Il n'y aura certainement pas d'aventures d'une nuit lors de ce tournoi. Il n'y aura pas de fête du tout, vraiment. Tout le monde doit en avoir conscience, à moins de vouloir se retrouver en prison. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du monde, le sexe est interdit. Les supporters doivent être préparés."Les relations sexuelles hors mariage sont interdites au Qatar, tout comme l’homosexualité passible de la peine de mort. Les autorités ont mis en garde contre la présence de drapeaux arc-en-ciel dans les stades. "Si vous souhaitez manifester votre point de vue concernant la cause LGBT, faites-le dans une société où cela sera accepté. Si vous achetez un billet, c'est pour assister à un match de football et pas pour manifester. Alors, ne venez pas insulter toute une société. Nous ne pouvons pas changer les lois ou la religion pour les 28 jours de la Coupe du monde" a prévenu Abdullah Al Ansari, le responsable de la sécurité du Mondial 2022.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur