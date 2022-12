A la Une . Coupe du Monde : Un attaquant anglais incertain contre la France à cause... d'un cambriolage

Raheem Sterling, l'ailier de l'équipe d'Angleterre, est incertain samedi soir face à l'équipe de France pour le match de 1/4 de finale de la Coupe du monde. Il a quitté le Qatar pour rentrer en Angleterre à la suite d'un cambriolage survenu dans sa propriété située au sud de Londres. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 8 Décembre 2022 à 11:10

La Coupe du Monde des scandales



Le Mondial 2022 est marqué par de très nombreuses polémiques. Une enquête pour corruption a été ouverte suite à de forts soupçons qui pèsent sur les responsables de la FIFA autour de la décision d'attribuer l'organisation de la compétition au Qatar.



Les organisations non gouvernementales déplorent aussi un très grand nombre de décès de travailleurs immigrants lors de la construction des stades. Plus de 6.000 employés venus de pays du tiers-monde ont perdu la vie sur les chantiers, un scandale qui n'est pas reconnu par le Qatar.



La tenue de la Coupe du Monde dans un pays qui connaît de fortes chaleurs a aussi poussé les organisateurs à climatiser entièrement les stades, une catastrophe pour l'environnement.



Le Qatar est aussi critiqué pour son non-respect des droits humains : L'homosexualité y est interdite et les femmes font face à des lois liberticides.



Raheem Sterling a quitté précipitamment ses coéquipiers de l'équipe d'Angleterre juste avant le 1/8e de finale contre le Sénégal, le 4 décembre dernier, à la suite du cambriolage de sa propriété située dans le Surrey, au sud de Londres.



La police qui a déployé de gros moyens pour retrouver les auteurs du cambriolage (une équipe cynophile et un hélicoptère. Deux personnes arrêtées dans le cadre d'un autre cambriolage survenu dans la même région sont soupçonnées d'être en lien avec le cambriolage dont a été victime la famille de Sterling, ce qui n'a cependant pas été confirmé par la police.



Les cambrioleurs avaient emporté du domicile de l'ailier de Chelsea des bijoux d’une valeur de 350.000 euros.



Raheem Sterling, âgé de 27 ans, n’est pas certain de revenir au Qatar pour le match de 1/4 de finale face à la France, samedi soir. Il serait très affecté et préoccupé par la sécurité de sa compagne et de ses enfants et pourrait décider de rester auprès d'eux.





