Coupe du Monde : Un 3e journaliste perd la vie au Qatar

Le reporter britannique Roger Pearce, 65 ans, est décédé ce mardi alors qu'il se trouvait au Qatar pour couvrir la Coupe du Monde. C'est le troisième journaliste à perdre la vie dans le cadre du Mondial en l'espace de quelques jours. Par N.P - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 10:32





Deux décès de journalistes étaient déjà à déplorer depuis le début de la Coupe du Monde. Vendredi dernier, le journaliste américain Grant Wahl (48 ans) avait été victime d’un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait en tribune, lors du temps additionnel du match entre l’Argentine et les Pays-Bas. Dimanche, c’était le photojournaliste qatari Khalid Al Misslam (44 ans) qui perdait la vie. Un décès soudain dont les circonstances sont encore inconnues. Un troisième journaliste a perdu la vie lors du Mondial qui se déroule au Qatar, peu avant le match opposant les États-Unis au Pays de Galles. L’annonce a été faite ce mardi par l'Association internationale de la presse sportive (AIPS) et relayée par Le Parisien . Il s'agit du journaliste britannique Roger Pearce, 65 ans, salarié de la chaîne ITV. Les circonstances du décès ne sont pas encore connues.Deux décès de journalistes étaient déjà à déplorer depuis le début de la Coupe du Monde. Vendredi dernier, le journaliste américain Grant Wahl (48 ans) avait été victime d’un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait en tribune, lors du temps additionnel du match entre l’Argentine et les Pays-Bas. Dimanche, c’était le photojournaliste qatari Khalid Al Misslam (44 ans) qui perdait la vie. Un décès soudain dont les circonstances sont encore inconnues.

