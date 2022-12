Coupe du Monde : La compagne de Cristiano Ronaldo portait pour 2 millions de bijoux en tribune

Elle portait pour l'occasion une magnifique robe noire sans bretelles moulante et un cardigan vert, accompagnée de talons aiguilles argentés métalliques.



Complétant son ensemble élégant, Georgina arborait une Rolex GMT-Master II sertie d'or blanc 18 carats avec des diamants, d'une valeur estimée à 460.000 euros.



Selon The Mirror, elle arborait également sa bague de fiançailles en diamant de 700.000 euros et une bague en diamant de 10 carats, d'une valeur d'environ 350.000 euros.



Mais ce n'était pas suffisant. Elle portait également un collier étincelant, un bracelet et une gamme de bagues d'une valeur estimée à 520.000 euros.



Enfin, pour compléter sa série d'accessoires, elle portait également un superbe anneau de diamants d'une valeur de 50.000 £ et un petit sac à main Chanel classique, d'un coût d'environ 8200 euros.



Le tout pour une valeur totale estimée à plus de 2 millions de dollars, selon des experts consultés.



A noter que Cristiano Ronaldo avait pour la première fois débuté la rencontre sur le banc des remplaçants. Il avait pu admirer l'admirable performance de son jeune remplaçant Gonçalo Ramos, auteur d'un triplé. Il était finalement entré en jeu pour les 17 dernières minutes, mais n'avait marqué aucun but lors de sa brève apparition.



Le Portugal affrontera le Maroc en quarts de finale.