Coupe du Monde 2022 : Le "virus du chameau" s’incruste chez les Bleus

A trois jours de la finale de la Coupe du Monde de football, un virus a fait son apparition au sein de l’équipe française. Après Adrien Rabiot et Dayot Upamecano, c'est Kinglsey Coman qui est souffrant de la même maladie que ses deux coéquipiers. Une situation qui a tout de même de quoi inquiéter la France. Par P.J - Publié le Samedi 17 Décembre 2022 à 09:43

Qualifiés depuis pour la finale de la Coupe du Monde, les Bleus affronteront l'Argentine ce dimanche. Toutefois, un virus, appelé virus du chameau, circule au sein de l’équipe française. Après Adrien Rabiot et Dayot Upamecano, c'est Kinglsey Coman qui est touché, rapporte le site Foot Mercato.



La présence d’une sorte de grippe s’apparentant au Coronavirus avait été annoncée par les médias au début de la compétition. Elle provoque chez certains malades les mêmes symptômes : fièvre, toux et essoufflement. Pour éviter la propagation, Rabiot est même resté dans sa chambre d'hôtel.



"À Doha, les températures ont un peu baissé et vous avez toujours la climatisation toujours allumée. Nous avons eu quelques cas de symptômes pseudo-grippaux. Avec la fatigue accumulée, leur système immunitaire souffre", a prévenu Didier Deschamps dans des propos relayés par le média.



Des mesures de distanciation et autres gestes barrières avaient été mis en place au sein du groupe ces dernières heures, selon Aurélien Tchouaméni. D'ailleurs, pour la première fois hier soir depuis le début de la Coupe du Monde, il a été demandé aux journalistes d'enfiler un masque lors de leurs interviews d'après-match.