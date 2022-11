A la Une .. Coupe du Monde 2022 : Dua Lipa tacle le Qatar

La chanteuse britannique a tenu à rétablir la vérité et à démentir les rumeurs sur sa participation à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar. Par L.S. - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 11:34

"Il y a actuellement des tas de spéculations au sujet de ma participation à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar. Je n'y serai pas et je n’ai participé à aucune négociation pour y être", a simplement écrit la chanteuse sur ses réseaux sociaux pour couper court aux rumeurs.



Mais elle ne s’arrête pas là et pointe du doigt le Qatar pour le non respect de ses engagements, notamment en matière de droits de l’Homme. "Je visiterai le Qatar lorsque le pays aura rempli tous les engagements en matière de droits de l’homme qu’il a pris lorsqu’il a remporté l’organisation de la Coupe du monde."





Si Dua Lipa a décidé de boycotter l'évènement, d'autres artistes ont bien répondu présent pour le show d'ouverture du premier match du Mondial comme les Black Eyed Peas ou encore Jungkook, du groupe de K-Pop BTS.



D’autres rumeurs laissent entendre que Shakira sera également présente. Des concerts seront par ailleurs organisés durant toute la durée du tournoi avec des artistes déjà programmés comme Robbie Williams, Post Malone, Major Lazer ou encore David Guetta.

La Coupe du Monde de la polémique



Les scandales sont multiples suite à l’attribution de l’organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Des premières accusations de corruption ont été évoquées dès le choix annoncé par les têtes pensantes de la FIFA. Plusieurs enquêtes sont menées dans plusieurs pays pour tenter de faire la lumière sur le sujet.



Les conditions de travail des ouvriers sont aussi décriées et comparées à du travail forcé et à une forme d‘esclavage moderne. Une enquête évoque la mort de 6.500 travailleurs immigrés. Les conséquences sont aussi importantes pour les familles des victimes qui ne sont pas aidées financièrement suite à un décès.



Aussi, les conditions climatiques ne permettent pas la tenue d'un match de football. Des complexes sportifs vont donc être entièrement climatisés, ce qui aggravera la situation déjà critique que connaît la Terre.



Un troisième enjeu est celui du respect des droits de l’Homme. En plus du non-respect du droit du travail, s’ajoute les déclarations d’un ambassadeur de la Coupe du Monde qui décrit l’homosexualité comme un “dommage mental”. Le drapeau LGBT est par ailleurs interdit.



Amnesty International rappelle aussi qu’un système de tutelle pour les femmes y est en vigueur pour les décisions importantes comme le mariage, les études à l'étranger et la santé reproductive.



La liberté d’expression est aussi menacée au Qatar avec plusieurs “disparitions forcées” ou arrestations de militants ou journalistes.