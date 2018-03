Coupe des Confédérations : Pas de miracle pour Tahiti

Pour son entrée en lice dans la Coupe des Confédérations, Tahiti n’a pas tenu bien longtemps face au Nigéria hier soir. Les coéquipiers de Marama Vahirua se sont largement inclinés (1-6) devant les Super Eagles.



Echiejile (5e, 80e), Oduamadi (10e, 26e, 76e) et Tehau contre son camp (69e) ont assuré le succès nigérian, tandis que ce même Tehau (54e) a inscrit l’unique but tahitien de cette rencontre. Le Nigeria prend la tête de ce groupe B devant l’Espagne.



Mais les Toa Aito ("les guerriers de fer"), 138e au classement FIFA, ont réussi l'un de leurs paris : inscrire au moins un but. De justesse, ils évitent la plus large défaite de l’histoire de la compétition (6-0, Brésil-Australie lors de la finale 1997). Une "performance" qu’ils tenteront de reproduire jeudi face à… l’Espagne.