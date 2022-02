A la Une .

Coupe de France de karaté kyokushinkai : Trois Réunionnais médaillés

Le dimanche 6 février, à l’institut national du judo, à Paris, trois compétiteurs réunionnais se sont brillamment illustrés lors de la coupe de France de karaté kyokushinkai. Nos champions ont réalisé trois performances dans les catégories vétérans 1 et 2.



Mickael Bourdageau, en vétéran 1, a fini 3ème en moins de 85 kilos. Paolo Rollin dans la catégorie vétéran 1, a terminé 2ème en plus de 85 kilos et jean Philippe Ramassamy, en vétéran 2, s'est hissé à la 2ème place en moins de 85 kilos. De quoi mettre en lèr les couleurs de La Réunion.