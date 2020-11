A la Une .. Coupe de France de football : Saint-Pierre persiste et signe

Les Saint-Pierrois ont écrasé les Rouges de Saint-Louis hier soir au Stade Paul Julius Benard de Saint-Paul. Le Saint-Pierrois Steven Papin a inscrit un doublé (dont un penalty), alors que Jean Michel Fontaine a terminé le travail en seconde mi-temps, annihilant tout espoir de remontada. Un match qui n’a pas été si facile pour les sudistes, surtout en première mi-temps. Tout s’est décanté lorsque les Saint-Louisiens ont été réduits à 10. Par Pierre Marchal - Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 à 13:01 | Lu 256 fois

Sur le papier Saint-Pierre était largement favori. Même si le club du Gol est la seule formation à avoir battu les Sudistes (c’était en championnat au mois d’août dernier 1-0).

Sans beaucoup de moyens, Saint-Louis réalise une bonne saison en R1, et pointe à la 9ieme place. Saint-Pierre, de son côté, alterne le bon et le moins bon : On l’a vu en demi-finale la semaine dernière face à Trois-Bassins et une victoire sans gloire 2-1.



Cette première finale ce samedi soir était donc le choc entre deux footballs : Saint-Pierre, ses stars et son expérience des grands rendez-vous... Et l’AF Saint-Louis, et ses joueurs talentueux certes, mais encore un peu jeunes.



Steeven Papin ouvre le score sur penalty en fin de première mi-temps, et Saint-Pierre déroule. A tel point que le même Papin récidive au retour des vestiaires grâce à un bon centre de Nayel Ousseni (56’).

A 2-0 et en supériorité numérique : Le reste du match n’est qu’une formalité pour les Champions de la Réunion. Jean Michel Fontaine parachève le spectacle et reprend magnifiquement de volée un centre de Djamali (58’). A 3-0 la messe est dite.



Saint Pierre remporte donc cette finale, facilement. Saint-Louis pourra nourrir quelques regrets, car avant l’expulsion de l’un de leurs joueurs, ils ont fait jeu égal avec leurs adversaires du soir.



Texte Anakaopress

Photos Pierre Marcha





















Publicité Publicité