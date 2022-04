Coupe de France de difficulté à Marseille : Trois Réunionnais décrochent leur sélection en Equipe de France

Le communiqué du Pôle Espoir Outremer :



La Coupe de France de Marseille ce week-end de Pâques (16 & 17 avril) sonnait le début de saison d’escalade de difficulté pour les réunionnais avec à la clé une qualification pour la coupe d’Europe Jeunes de IMST des 28 et 29 mai 2022. Pour Akyan ETCHAR, Max BERTONE, Sam POULLAIN, Louis FECHOZ et Kintana ILTIS, l’objectif était de monter le podium pour obtenir leur ticket pour l’Autriche. Dans la catégorie U16, Max BERTONE (7A L’OUEST) et Akyan ETCHAR (7A L’OUEST) réalisent un parcours parfait en topant tous les deux leurs voies de qualifications et de demi-finale.



Max tient son rang en finale et remporte la compétition. Akyan, se fait surprendre au premier tier de cette finale et chute, il rétrograde à la 8e place.



Dans la catégorie U18, Sam POULLAIN (7A L’OUEST) 1er des qualifications, était parmi les favoris à s’élancer dans la voie de finale qu’il gravit jusqu’à l’avant dernière prise ce qui lui offre une belle 3e place. Il fait son grand retour en équipe de France de difficulté pour la Coupe d’Europe de IMST.



De son côté, Kintana ILTIS (Chambery Escalade), remporte la compétition U20 fille et débutera aussi sa saison internationale de difficulté à Imst.



Chez les U20 garçons, l’aventure s’arrête en demi-finale pour Louis FECHOZ (Austral Roc) qui termine à la 19ème place.



Du coté des séniors, Manon HILY (7A L’OUEST) « en rodage » sur cette coupe de France, se classe 4ème à une prise du TOP de la voie de finale, et nous donne rendez-vous début mai pour les sélectifs en équipe de France sénior de difficulté.



Rendez-vous avec nos grimpeurs réunionnais en Autriche les 28 et 29 mai 2022, qui tenteront de décrocher leur sélection pour les Championnats d’Europe de juillet prochain !