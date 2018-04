Sport Réunion Coupe de France de Cécifoot : La sélection de La Réunion sera de la partie





Les Réunionnais auront fort à faire avec des clubs tels que Nantes, Violaine, Bordeaux (tenant du titre)...et même le club belge d'Anderlecht qui participe à cette coupe de France. Si nos footballeurs péi font office de petit poucet de la compétition, ils ne comptent pas y aller en touristes... "Et si on faisait match nul!" Oui!

"Et si on faisait match nul en marquant un but! Yessss!

"Et si on gagnait un match... ou deux!!!!" Oulalaaaa!

"Et si... euh ... si on perd tout nos matchs?" Ben c'est pas grave, vous serez toujours une équipe, une belle équipe qui ne vend pas du rêve mais qui le donne. Loin, très loin des Pétro-Neymar.

A cœur voyant...

La coupe de France de Cécifoot (catégorie B1) aura lieu le week end du 28 et 29 avril 2018 à Nantes. À cette occasion, David Hoareau, le manager sportif de Cécifoot Réunion, accompagnera l'équipe de La Réunion, qui participera à cette belle aventure humaine et sportive.Les Réunionnais auront fort à faire avec des clubs tels que Nantes, Violaine, Bordeaux (tenant du titre)...et même le club belge d'Anderlecht qui participe à cette coupe de France. Si nos footballeurs péi font office de petit poucet de la compétition, ils ne comptent pas y aller en touristes... NP Lu 125 fois





Dans la même rubrique : < > Lutte: Les Réunionnais décrochent trois médailles en Belgique [Rugby] Tournoi de l'AROI: Vivement la finale !