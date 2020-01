Coupe de France: Quel adversaire pour la Saint-Pierroise ?

La JS Saint-Pierroise n'est pas prête de redescendre de son petit nuage. Après leur succès retentissant samedi en coupe de France face aux Chamois niortais, club de Ligue 2, les Cigognes seront fixées sur le nom de leur adversaire en 16e de finale ce soir.



Arrivé à ce stade de la compétition, le club sudiste, qui se sait désormais attendu, compte bien poursuivre son bonhomme de chemin et souhaite devenir la belle histoire de cette édition 2019-2020 mais aussi devenir le premier club ultramarin en 8e de finale. Mais contre quels clubs la JSPP peut-elle tomber ?



Le tirage de ces 16e de finale aura lieu ce lundi à 23h15 (heure Réunion) sur le plateau d'Eurosport 2, en direct de Rouen. La JSSP aura la possibilité d'affronter l'un des 15 clubs de Ligue 1 encore qualifiés à ce stade de la compétition (Angers, Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Nîmes, PSG, Rennes, Strasbourg, Saint-Étienne), 4 clubs de Ligue 2 (Caen, Lorient, Nancy et le Paris FC) ou encore 2 de National (Pau et le Red Star).



Au niveau amateur, 5 clubs de National 2 sont encore en lice (Angoulême Charente, Saint-Pryvé-Saint-Hilaire, ASM Belfort, US Granville, SAS Epinal) tout comme 4 clubs de National 3 (Athlético Marseille, ESM Gonfreville, FC Limonest-Saint-Didier, AS Prix-lès-Mézières).



Si certains souhaitent voir la Saint-Pierroise affronter un gros poisson de Ligue 1 comme le PSG et sa nébuleuse de stars mais aussi et surtout l'OM de Dimitri Payet - histoire d'offrir une belle fête au foot réunionnais - d'autres caressent le rêve de voir les Blanc et Noir aller le plus loin dans la compétition en jouant des adversaires encore à leur niveau.



"Il n'y aura plus d'effet surprise"



Luçay Arayapin, président de la JSSP, fait partie de ceux là. "Pour être honnête, nous n'avons pas encore réalisé la portée de notre exploit", clame le dirigeant sudiste. À juste titre. Luçay Arayapin espère juste un "bon tirage" pour ces 16e de finale et ne pas affronter un club de Ligue 1...pour le moment. "Peu importe le tirage car le match à venir s'annonce compliqué de toute manière", prévient-il, "car il n'y aura plus d'effet surprise". "Arrivé à ce stade de la compétition, il n'y a plus aucune petite équipe. Les équipes restantes connaissent notre parcours et il n'y aura pas d'inconnue pour elles", ajoute le président saint-pierrois, qui s'y connaît en termes d'exploits, après avoir été à l'origine de l'épopée de la Saint-Louisienne dans les années 90, aussi bien sur le plan local et ultramarin qu'en coupes d'Afrique.



En attendant leur prochain match, qui aura lieu soit le 18 ou le 19 janvier prochain, les joueurs de la Saint-Pierroise sont attendus dès demain dans l'île. Un retour qui s'annonce triomphal pour les coéquipiers de Jean-Michel Fontaine, après avoir passé les fêtes de fin d'année loin de leurs proches. Rendez-vous demain à 10h à Gillot pour l'accueil des héros saint-pierrois.