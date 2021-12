Sport Réunion Coupe de France : Quand l’ambiance péi séduit So Foot

Le célèbre média footballistique était présent à Canet-en-Roussillon pour la qualification du Saint-Denis FC. Plus que le jeu, c’est l’ambiance des supporters qui a séduit le journaliste. Rien d’étonnant puisque, d’après certaines confidences, il a bien profité du terroir péi.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 29 Novembre 2021 à 11:24





Un savoir-faire en la matière qui a séduit les locaux, qui ont adoré avoir vécu ce moment malgré la défaite. Une ambiance qui a surtout séduit Alexis Esposito, le journaliste de So Foot, présent pour la rencontre. Il a consacré



Selon quelques indiscrétions, Alexis Esposito a pu également découvrir quelques saveurs péi, notamment celles qui hydratent. Simple et efficace pour convertir quelqu'un à Lambians 974. Forcément, à l'heure où les supporters français se font mal voir dans le monde, l'ambiance 974 est appelée à la rescousse. Samedi dernier, une semaine après avoir vu l'idole du pays se faire agresser, les Réunionnais ont montré au monde football ce qu'était le rôle d'un supporter : mettre l'ambiance et faire la fête.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur