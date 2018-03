Coupe de France : Paris rejoint Auxerre en finale

Le PSG peut remercier Zlatan Ibrahimovic. Grâce au triplé du Suédois, le club de la capitale s'est qualifié hier pour la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne (4-1) et rencontrera l'AJ Auxerre en finale.



Opposés pour la quatrième fois de la saison aux Verts, les Parisiens ont souffert en première mi-temps (1-1 à la pause) avant de mettre définitivement fin aux espoirs des joueurs de Christophe Galtier.



Les Franciliens ont d'abord ouvert le score sur un pénalty transformé par Zlatan Ibrahimovic (21e), avant d'être rejoints quatre minutes plus tard par un but de Romain Hamouma (25e).



En seconde période, le rouleau compresseur parisien se met en marche. Ezequiel Lavezzi (60e), suivi de Zlatan Ibrahimovic (81e, 90+2e), envoient leurs coéquipiers en finale.



Ils retrouveront le 30 mai prochain au stade de France l'AJ Auxerre, vainqueur mardi du tenant du titre (1-0), Guingamp. Les Bourguignons se sont imposés grâce à un but marqué rapidement par Sammaritano et ont résisté aux Bretons alors qu'ils ont joué près de 20 minutes à 10.