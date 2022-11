A la Une . Coupe de France : Les joueurs d’Aubervilliers sont arrivés à La Réunion

Les adversaires de La Tamponnaise sont arrivés ce lundi dans l’île pour jouer le 8e tour de la Coupe de France dimanche prochain. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 15:00

L’ambiance promet d’être électrique au stade Kléber Picard dimanche prochain. Le Tampon n’avait plus retrouvé la coupe de France depuis 2011. Ce sera donc une première depuis la fin de l’USST en 2014 et son renouveau avec La Tamponnaise.



Les bleus auront l’avantage de jouer ce premier match à domicile et de ne pas avoir à se déplacer. Ce sont justement les adversaires des Tamponnais qui ont pris l’avion hier afin de s’acclimater une semaine avant la rencontre.



Si les joueurs de Jean-Pierre Bade ont l’avantage du terrain et du climat, la dynamique ne semble pourtant pas de leur côté. Après leur défaite hier face à la Saint-Pierroise (2-0) portent leur bilan à 3 défaites et 2 nuls sur les 5 derniers matchs de Régional 1. À l’inverse, le FCM Aubervilliers va aborder le match sereinement après sa victoire hier face à la réserve du Paris FC, 4 buts à 3.



Mais si l’équipe de National 3 est favorite avant la rencontre, nul doute que la Tamponnaise va tout faire pour prolonger le plaisir de la Coupe de France jusqu’au bout.





