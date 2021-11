A la Une . Coupe de France : Le Saint-Denis FC peut-il faire mieux que l’OM ?

Ce samedi, les joueurs du Saint-Denis FC vont tenter de décrocher une place en 32e de finale de la coupe France. Pour cela, ils devront se défaire du club de Canet-en-Roussillon, qui ne cesse de briller dans cette compétition cette année. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 27 Novembre 2021 à 07:43

Paradoxalement, c’est en s’inspirant de leur adversaire du jour que les Dionysiens pourront réaliser l’exploit. À 17h, le Saint-Denis FC défiera le club de Canet-en-Roussillon pour le compte du 8e tour de la coupe de France. Une mauvaise pioche pour le club du chef-lieu qui doit faire face à un Petit Poucet devenu ogre.



Il y a 9 mois à peine, le petit club des Pyrénées-Orientales réalisait l’exploit de son histoire en éliminant l’OM de Dimitri Payet. Une victoire qui avait propulsé les Catalans en 1/8e de finale de la compétition. Leur aventure s’achèvera en 1/4 de finale face à Montpellier.



Le petit club de National 2 a ainsi vécu le fameux conte de fées de la Coupe de France. Une motivation qui semble intacte pour les Méditerranéens. Ils ont éliminé Pau au tour précédent, pourtant pensionnaire de Ligue 2, soit deux divisions au-dessus.



Deux divisions d’écart, c’est exactement ce qui sépare le SDFC de Canet. Les hommes de Fred Bachelier devront imiter leur adversaire dans leur chasse au gros gibier. En s’appuyant sur la dynamique de leur victoire 9 à 1 face aux Makes au tour précédent, les Dionysiens peuvent créer l’exploit. D’autant plus que, victime de son succès, Canet s’est chapardé la moitié de son effectif.



De quoi espérer aller chercher l’étiquette tant désirée de Petit Poucet de la compétition. D’autant plus que les équipes de Ligue 1 arrivent au tour suivant.



