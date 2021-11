Coupe de France : Le Saint-Denis FC décroche son ticket pour le 8e tour

Sans surprise, les Dyonisiens, grands favoris, ont largement dominé le match ce jeudi après-midi au Stade Michel Volnay de Saint-Pierre.



Festival de buts



Avec trois buts de Bacary, deux buts de Diallo et un but de KBidy, les Makois sont menés 5-0 à la mi-temps.

Le 6e but est signé Mamoudou Diallo. L'ASC Makes réduit le score avec un but d'Anthony Palany, avant d'encaisser un nouveau but de Diallo. Jimmy Simouri marque à son tour, quelques minutes avant le 9e but.



Le 8e tour en Métropole



Les joueurs du Saint-Denis FC l’emportent (9 -1) face aux joueurs de L'ASC Makes de Saint-Louis.

L’équipe se qualifie pour la suite de la compétition. Ils affronteront une équipe métropolitaine en 8e de Coupe de France dans quinze jours. Les footballeurs réunionnais défieront le Pau Football Club ou le Canet Roussillon Football Club.