Coupe de France : La Tamponnaise est prévenue, Aubervilliers est un groupe soudé

Les joueurs du FCM Aubervilliers, qui doivent affronter la Tamponnaise dans le cadre du 8e tour de la coupe de France, sont arrivés lundi dernier à La Réunion. Un match que les pensionnaires de National 3 prennent très au sérieux. Surtout, ce voyage illustre la parfaite cohésion de cette équipe qui n’a voulu laisser personne à quai. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 09:58





"C’est ça, l’esprit Auber", affirme Rachid Youcef. Les Tamponnais sont prévenus. La coupe de France est une compétition prestigieuse, mais c’est avant tout une aventure humaine. Le déplacement du FCM Aubervilliers en est la parfaite illustration. Arrivés lundi dernier à La Réunion, les adversaires de la Tamponnaise ne sont pas venus profiter du soleil. Leur coach, Rachid Youcef, a programmé deux entraînements par jour jusqu’à la rencontre de dimanche."J’ai déjà prévenu les joueurs. On ne part pas au club (boîte de nuit, NDLR) et moi je ne suis pas un moniteur de colo… Il faudra avoir un minimum de discipline. On va être très attendu par cette équipe du Tampon qui sera en confiance face à une équipe de N3", a souligné l’entraîneur albertivillarien dans les colonnes du Parisien Pourtant, trois joueurs de l’effectif vont pouvoir se la couler un peu plus douce que les autres. En effet, la FFF prend en charge le déplacement de 23 personnes, 18 joueurs et 5 membres du staff. Ce sont pourtant 20 joueurs qui ont atterri à Gillot.Deux joueurs, dont l’international malgache Lalaina Nomenjanahary, et l’entraîneur des gardiens ont dû renoncer au voyage pour des raisons familiales. Ils ont donc été remplacés par trois joueurs, dont deux ne pourront pas disputer la rencontre en raison d'une suspension. Enfin, toute l’équipe s’est cotisée afin de payer le billet d’avion et l’hébergement à Demba Konté, qui s’est fait opérer du genou récemment."C’est ça, l’esprit Auber", affirme Rachid Youcef. Les Tamponnais sont prévenus.



