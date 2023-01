Coupe de France : La Tamponnaise affronte Grasse

Au bout du suspense, la Tamponnaise avait réussi à éliminer l’équipe d’Aubervilliers grâce à un but dans les dernières secondes du match. Une victoire qui permet aux Bleus de se qualifier pour les 32e de finale de la Coupe de France.



En plus de jouer dans le froid métropolitain, la marche s’avère un peu plus haute pour les Tamponnais. Actuellement sur une série de trois victoires, le Racing Club Pays de Grasse est actuellement deuxième de son groupe en National 2. Une équipe en forme qui n’effraie pas les hommes de Jean-Pierre Bade, prêts à réaliser l’exploit.



Afin de préparer ce match, les Réunionnais ont affronté la réserve du PSG au Camp des loges. Ils ont également pu s’installer quelques nuits à Clairefontaine.



Le coup d’envoi de la rencontre est à 16h, heure de La Réunion.