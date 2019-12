Coupe de France: La Saint-Pierroise affrontera un club de Ligue 2 !

Toujours sur un petit nuage après leur qualification pour les 32e de finales de la Coupe de France de football, les joueurs de la Saint-Pierroise sont désormais fixés sur leur prochain adversaire.



Et pas n’importe lequel puisque le club sudiste, dernier représentant ultramarin dans la compétition, rencontrera un gros poisson de Ligue 2 : ce sera le club des Chamois Niortais (16ème de Ligue 2) pour les coéquipiers de l'attaquant et capitaine Jean-Michel Fontaine, qui affronteront leur futur adversaire dans l’hexagone le 4 ou 5 janvier prochain. Pour un nouvel exploit ?



"Vu le parcours qu’on a eu, on aimerait poursuivre notre chemin, sachant que notre objectif est déjà atteint avec les 32e de finale de cette Coupe de France", se félicitait ce lundi matin le président des Cigognes, Lucay Arayapin. Avant le tirage donc, pour l’homme fort des Blanc et Noir, cette rencontre à venir n’est donc "que du bonheur" .



Le coach saint-pierrois, Christian Dafreville, satisfait de l’état d’esprit de ses joueurs lors des deux derniers tours, souhaite également poursuivre cette épopée saint-pierroise au-delà des 32e de finale. "Ce serait bien de continuer l’aventure en n’affrontant pas tout de suite un club de Ligue 1 mais plutôt un club qui reste à notre portée", formulait ce lundi, avant le tirage, coach Daf', pour qui tout est encore possible.



"Notre staff et nos joueurs sont de vrais compétiteurs. Nous avons à bosser jusqu’en janvier pour préparer ce match", insiste Christian Dafreville, qui a d’ores et déjà la tête tournée pour cette rencontre historique pour la JSSP, qui portera toute une île sur ses épaules lors de ce prochain tour.