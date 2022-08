A la Une .. Coupe d'Europe d'escalade jeunes et sénior : Doublé en or pour Manon Lebon, Marius Payet-Gaboriaud en bronze

Ce week-end (29 & 30 juillet) se déroulait, à Mezzolombardo, deux événements internationaux : une Coupe d’Europe de vitesse Jeunes vendredi, puis une étape sénior le lendemain, sur lesquelles étaient alignés plusieurs athlètes réunionnais. Par NP - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 16:00

Vendredi, ils étaient cinq au départ pour l’épreuve Jeunes.



En U16, Maélane Villedieu (Austral Roc) manque de 5 centièmes la qualification en finale et termine à la 10e place. De retour de blessure, Eva-Lina Rymasz (Austral Roc) manque également de peu la qualification et se classe 12e de sa première compétition avec le maillot tricolore, en battant son record personnel (10’’16).



En U18, Louise Fontaine (Est’Kalad Club), qui découvrait également le circuit international, est la première non qualifiée (9e), mais améliore son record (9’’49). Plus expérimentée, Manon Lebon (Austral Roc) se hisse en finale. La Tamponnaise survole chaque tour de la compétition, elle élimine toutes ses adversaires et remporte sa deuxième victoire internationale chez les jeunes.



Chez les garçons, Marius Payet-Gaboriaud (Austral Roc) se hisse également en finale. Il s’incline en demie contre son rival italien, mais réalise un nouveau record de France ! Marius est descendu sous la barre symbolique des 6 secondes avec un temps de 5sec99. Il remporte la médaille de bronze en petite finale quelques minutes plus tard.



Le lendemain, les deux athlètes du Pôle Espoir concourent et se qualifient en finale dans la catégorie sénior. L’aventure s’arrêtera en huitième pour Marius, battu par le futur vainqueur, Erik Noya Cardona, qui n’est autre que le vice-champion du Monde en titre. Le jeune grimpeur d’Austral Roc terminera à la 14e place.



Tout comme la veille, Manon remporte tous ses duels, avec l’ensemble de ses runs sous les 8 secondes.



En finale, elle s’offre le luxe d’établir un nouveau record de France U18 en 7 secondes 47 ! Pour son premier podium avec les séniors, Manon s’offre une belle médaille d’or.



Félicitations à l’ensemble de lékip pour ces performances, de bon augure pour la fin de saison et les championnats du Monde qui se tiendront dans un mois à Dallas (USA).