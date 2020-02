Coup de tonnerre : Le concert de M.Pokora annulé !

M.Pokora a décidé d'annuler son concert prévu le 2 mai prochain dans le cadre de la Foire de Bras Panon, selon nos confrères de Clicanoo.



C'est Jacques Tillier qui avait révélé il y a une quinzaine de jours, le montant du cachet facturé à la mairie par la société de production locale : 152.000 euros. Une somme qu'il avait estimée très supérieure à ce qu'elle aurait dû être, environ 100.000 euros, d'autant que dans le même temps l'artiste devait se produire à Maurice pour 70.000 euros.



La société SHMevents, à l'origine du concert, avait expliqué que ce prix de 152.000 euros est "conforme aux prix du marché, compte tenu du coût de production d’un spectacle d’un artiste de cette notoriété, dans le cadre d’une tournée à guichets et Zéniths complets, en formation lourde, comprenant artiste, danseurs, musiciens, techniciens, etc".



Selon Clicanoo, M.Pokora aurait annulé son concert car il n'aurait pas apprécié la polémique qui a entouré sa venue. "C'est au motif de "préjudice moral" et de "préjudice à l'image de l'artiste" qu'il a donc décidé qu'il ne se produirait pas sur le podium de la Foire le 2 mai", selon nos confrères.



La mairie de Bras-Panon est d'ores et déjà à la recherche d'un autre artiste pour remplacer M.Pokora.