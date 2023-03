La grande Une Coup de sabre mortel à Saint-Leu: L'intention de donner la mort n'est pas retenue

Le parquet de Saint-Pierre fait le point sur l'enquête et le défèrement du trentenaire qui a asséné un coup de sabre qui s'est avéré fatal pour son voisin âgé de 44 ans. Par La rédaction - Publié le Dimanche 26 Mars 2023 à 16:38

Le 24 mars 2023 aux environs de 16h30, les forces de l’ordre étaient requises pour des violences avec arme commises dans le cadre d’un conflit de voisinage sur la commune de Piton Saint-Leu.



Il apparaissait que deux voisins s’étaient échangés des insultes avant d’en découdre physiquement sur la voie publique armés, pour l’un d’un couteau et d’un bâton et pour l’autre d’un sabre et d’un couteau.



L’un des deux voisins assénait un coup de sabre à l’autre, qui le touchait au niveau du bras tandis qu’il recevait un coup à la tête, avant de prendre la fuite en courant en direction de la gendarmerie de Piton Saint-Leu.



La victime du coup de sabre le suivait avant de revenir devant l’entrée de son domicile. Les gendarmes et les secours se rendaient sur les lieux.



La victime encore consciente à l’arrivée des secours perdait cependant rapidement connaissance. Malgré les soins prodigués, son décès était constaté à 18h30.



L’auteur du coup de sabre s’étant, pour sa part, rendu spontanément à la gendarmerie de Piton Saint-Leu, était placé en garde à vue.



Très abattu, il s’expliquait sur les faits mais déclarait ne pas avoir eu l’intention de tuer son voisin.



Les enquêteurs de la brigade de recherche de gendarmerie de Saint-Paul et de la brigade de Saint-Leu, saisis de l'enquête, ont entendu de nombreux témoins au cours du weekend.



Une information judiciaire a été ouverte ce jour du chef de violences volontaires avec arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner.



Le mis en cause est déferré ce jour devant le juge d'instruction puis la juge des libertés et de la détention.



Le placement en détention provisoire de l’auteur du coup de sabre est requis par le parquet.



De nombreuses personnes ayant été présentes sur les lieux, il est rappelé que la diffusion de toute image d’un crime, par quelque moyen que ce soit, est un délit passible de 5 ans d’emprisonnement.