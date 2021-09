A la Une . Coup de prop' sur l'île le 18 septembre prochain

Le 18 septembre 2021, citoyens, entreprises, écoles, collectivités et associations du monde entier vont se synchroniser pour agir concrètement en nettoyant la planète de ses déchets. Ce sera la 4ème édition réunionnaise de cette opération planétaire qui a déjà permis de ramasser des tonnes de détritus sur notre île, leur évitant ainsi de finir dans l’océan. Le communiqué de Bernard Pade, ambassadeur du World CleanUp Day à La Réunion : Par N.P - Publié le Jeudi 9 Septembre 2021 à 10:30

La pollution environnementale dans le monde : un constat alarmant



Emballages en tout genre jetés dans la nature, mobilier ou simples mégots de cigarettes sur les trottoirs, les déchets sauvages sont devenus partie prenante de notre quotidien, quel que soit l’endroit où nous nous situons. Emballages en tout genre jetés dans la nature, mobilier ou simples mégots de cigarettes sur les trottoirs, les déchets sauvages sont devenus partie prenante de notre quotidien, quel que soit l’endroit où nous nous situons.

Au-delà de l’incivisme, il s’agit d’un véritable fléau environnemental qui présente un impact négatif sur la biodiversité. Ces déchets se retrouvent partout, jusqu’à atteindre des zones lointaines et moins visibles comme le fond des océans. Notez que 80% des déchets qui sont retrouvés en mer proviennent de la terre et qu’une bouteille en plastique met des centaines d’années à se dégrader. Habitants sur une île, les réunionnaises et les réunionnais n’ont pas à imaginer leurs déchets allant jusqu’à l’océan : on peut le constater chaque jour sur le littoral tout autour de l’île.



Tout au long de l’année, de superbes actions sont menées localement par de multiples acteurs dans le but d’éradiquer les déchets de l’environnement. Continuons !



Le World CleanUp Day : amplifier le mouvement et éveiller les consciences dans la bonne humeur.



L’Objectif du World CleanUp Day est de fédérer de manière positive et festive toutes les initiatives déjà prises dans le monde. Cette journée se veut être une première étape : en synchronisant les actions et en amplifiant le mouvement, le message sera bien plus puissant. Au delà du nettoyage, notre but premier est de faire évoluer la société à la source.



En France, notre défi est de mobiliser 3,5 millions de personnes, soit 5% de la population française ! Un chiffre significatif à atteindre pour avoir suffisamment d’impact sur l’opinion publique. En France, en 2020, durant le COVID, 139 000 personnes ont participé à 4 000 CleanUps répartis dans toute la métropole ainsi que dans les départements et régions d’outre-mer ! A La Réunion, 22 cleanUps pour plus de 500 courageuses personnes ont participé l’an dernier.



Un appel à la mobilisation générale



Cette année encore, il est important de se mobiliser. Le World CleanUp Day fait appel à tous les citoyens, entreprises, écoles, collectivités et associations qui souhaitent organiser et/ou participer à une opération de nettoyage. Autour de leur domicile, à l’école, un chemin ou une ravine… Il suffit de passer le mot pour former un groupe et organiser sa propre collecte de déchets. Toutes les informations pour se faire connaître et mettre en place une action de nettoyage sont indiquées sur : www.worldcleanupday.fr



L’avenir ne consiste toutefois pas à ramasser des déchets mais à constituer un plan ayant pour objectif de mieux produire, mieux consommer pour ne plus jeter.



Rejoignez-nous pour le plus grand mouvement citoyen du monde, créer votre CleanUp !



Bernard PADE

Ambassadeur du World CleanUp Day à La Réunion