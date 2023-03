A la Une . Coup de prop’ à Saint-Denis : 2.462kg de déchets ramassés après Freddy

Prop’ Réunion en collaboration avec @lagommance974 et la Cinor ont nettoyé le front de mer du chef lieu au niveau de la Cité des Arts dimanche matin. Après les pluies et la houle générées par Freddy, les bénévoles ont ramassé 2.462kg de déchets prêts à regagner l'océan. Par NP - Publié le Lundi 13 Mars 2023 à 11:32

Armés de gants, sacs, casquettes ou chapeaux, la cinquantaine de bénévoles ont remporté une victoire pour la protection de l’environnement. En trois heures hier, 2.462kg de déchets ont été collectés sur le littoral de Saint-Denis.



25 kg de bouteilles en verre, 290kg de déchets divers, 125kg de bouteilles en plastique, 22kg de cannettes et 2.000 kg d’encombrants et de métaux... soit autant de déchets qui ne retrouveront pas l’océan probablement charriés par le passage au large de nos côtes du système dépressionnaire Freddy.



Parmi les déchets particulièrement dangereux pour l’environnement, 14 pneus et 5 batteries ont été ramassés mais aussi 32 mégots de cigarette. Des mégots comptabilisés pour l’opération Zéro mégot dans la nature dont l’objectif est d’en récupérer 1 million cette année.