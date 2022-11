Coup de projecteur sur la journée de clôture de la 5ème cohorte PAC Réunion

Ce jeudi 24 novembre, le MEDEF et la CIREST ont clôturé la session 2022 de la 5ème cohorte du Programme d’Accompagnement Continu (PAC) Réunion. Quatorze candidats ont été retenus dont 8 femmes. C’est la première fois que la microrégion Est accueillait ce dispositif.



Le « pitch », un exercice délicat et surtout formateur.



Lancer un garage automobile au concept innovant, ouvrir son salon d’esthétisme, démarrer une activité dans une commune de la microrégion Est ou encore oser le pari de l’entreprise pour créer son emploi, ces quatorze candidats ont en commun, l’audace. Comme l’a souligné Didier FAUCHARD, Président du Medef Réunion, en ouverture de séance, la réussite d’un chef d’entreprise repose sur deux qualités : la confiance en soi et l’estime de soi.



Pendant leurs cinq minutes de présentation, ces porteurs de projet ont prouvé à quel point ces neuf semaines de formation leur ont été bénéfique. Ils ont appris à convaincre de la viabilité et des potentiels de développement de leurs projets. Un exercice essentiel pour obtenir les financements indispensables au démarrage de leurs activités. Ils ont pu profiter des ultimes précieux conseils de professionnels et de chefs d’entreprises confirmés.



C’est au village connecté de Saint-Benoît que ces futurs créateurs d’entreprise ont suivi cette formation entièrement gratuite. Au programme de ce cursus intensif, des enseignements opérationnels avec du marketing, de la stratégie financière ou encore des outils de gestion financières. Les porteurs de projets ont également bénéficié d’un accompagnement personnalisé. Car, pour tous les acteurs impliqués, la finalité est de les aider à transformer leur idée en une entreprise qui marche. Au vu de la qualité des interventions, le but a été largement atteint.