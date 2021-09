Coup de projecteur sur l’ouverture du festival de films, "le Temps des Femmes"

Tour à tour, les figures politiques et artistiques telles la sous-préfète de Saint-Paul Sylvie CENDRE, la Présidente de Région, Huguette BELLO, la Députée Karine LEBON, l’adjointe à la Culture, Suzelle BOUCHER et la marraine du festival, Yaëlle TRULES, ont pris la parole lors de ce lancement pour soutenir la cause et les droits de toutes celles qui, au quotidien, ne bénéficient pas de leurs droits et ne peuvent, tout simplement, être soi.6 jours de festival donc, du 28 septembre au 3 octobre, pour mettre en lumière des femmes exceptionnelles et inspirantes mais aussi pour comprendre les problématiques auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Tout le programme est à retrouver sur le site suivant.