Société Coup de projecteur sur La Réunion dans 50′ inside

La Réunion était à l'honneur dans l'émission 50' inside diffusée hier soir sur TF1. L'épisode est à découvrir ce dimanche soir sur Antenne Réunion. Par M.A - Publié le Dimanche 17 Janvier 2021 à 16:21 | Lu 726 fois





"On peut y passer des vacances de rêve, profiter de la plage, partir à l’assaut des volcan. Nous avons rencontré ceux qui participent au rayonnement de ce petit coin de France", poursuit l’animateur vedette pour lancer un reportage de près de 30 minutes. C’est en effet en suivant la mannequin Pauline Hoarau, l’acteur Manu Payet et le jeune chanteur Soan que les téléspectateurs découvriront les trésors de notre île.



L’émission a été



Coup de projecteur sur notre île. L’émission 50 minutes Inside, diffusée sur TF1, a posé ses caméras à La Réunion. Un endroit "paradisiaque", commente le présentateur Nikos Aliagas, émerveillé devant les couleurs de notre joli caillou."On peut y passer des vacances de rêve, profiter de la plage, partir à l’assaut des volcan. Nous avons rencontré ceux qui participent au rayonnement de ce petit coin de France", poursuit l’animateur vedette pour lancer un reportage de près de 30 minutes. C’est en effet en suivant la mannequin Pauline Hoarau, l’acteur Manu Payet et le jeune chanteur Soan que les téléspectateurs découvriront les trésors de notre île.L’émission a été diffusée ce samedi en fin de journée ur TF1 . Elle est à découvrir ce soir en Prime Time sur Antenne Réunion.