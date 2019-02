Coup de poing à un agent pénitentiaire : 6 mois de plus pour l'effronté

Il a presque autant vécu en prison qu’à l’extérieur. Un jeune détenu comparaissait ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Champ-Fleuri pour avoir mis un coup de poing dans le visage d’un agent pénitentiaire à la prison du Port le 17 janvier dernier.



Aucune activité au sein de la prison, aucun projet de vie et rien à dire… Cet homme de 25 ans a peut-être tant vécu en détention que quelques mois de plus lui importent peu. Car depuis l’âge de 14 ans, il enchaîne les délits ; son casier judiciaire comprend 25 mentions, dont neuf pour violences.



Alors quand un agent demande à ce qu’il baisse la musique, à plusieurs reprises, puis s’approche de lui pour lui demander ce qu’il a dans la main, il n’a pas envie d’obéir. Une enfance difficile, de nombreux placements, et une sortie du système scolaire à 12 ans. Il maintient l’objet derrière son dos et se voit maîtriser par des agents. Mais il parvient à s’en défaire et assène le coup de poing à l'un des surveillants chef. Il s’agit finalement d’un téléphone qu’il utilise pour contacter sa petite amie et son frère. Résultat : 21 jours au cachot.



"C’est le résultat logique de ces 25 dernières années", affirme son avocat. Il devra rester 6 mois de plus en prison.