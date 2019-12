Coup de gueule contre Air Austral

Bonjour



Partis en famille le 5 décembre sur Air Austral vers Marseille, nous avons réservé pour un retour le 31.



En voulant confirmer notre vol par internet, nous découvrons avec stupéfaction que L. et sa maman sont en liste d'attente et que le papa est le seul à disposer d'une place dans l'avion. L. et sa maman doivent se présenter à l'aéroport sans certitude d'embarquer alors que seul le papa dispose d'un siège.



Air austral a donc vendu sans hésitation plus de places qu'il en disposait et n'a aucun scrupule à séparer une famille.



La maman doit, comme le papa, reprendre le travail dès le 2 janvier à la Réunion;



La famille a pourtant effectué une réservation collective sur internet dès le 20 septembre, en une seule fois, et payée avec une seule carte. Les trois noms apparaissent bien ensemble sur tous les documents envoyés depuis par Air Austral.



Air Austral nous a pourtant inondé de pubs autour de cette réservation : Air Austral a même eu le culot de proposer à chacun d'entre nous de voyager allongé, alors que cette option n'est disponible que pour les enfants accompagnés en bas âge, ainsi que de nous en enregistrer pour des menus spéciaux.



Tout ça pour au final ne même pas être certain de nous embarquer sur le même avion ....Ne parlons même pas de voyager en famille pour le réveillon, que nous trouvions sympathique de fêter ensemble dans l'avion.



L'an dernier Air Austral avait transformé un vol retour depuis Marseille en retour par train via Paris, sans excuse et sans même m'informer d'avoir à échanger mon ticket en gare de Marseille. Les contrôleurs n'avaient pas accepté le billet Air Austral. Nous étions plusieurs dans le wagon dans le même cas.



Trouvant anormal de devoir payer un billet de train assorti de plus d'une amende, j'avais en toute innocence refusé de régler, pensant que la compagnie s'en chargerait avec des excuses.



J'étais plein d'illusions. Après avoir à deux reprises été envoyé promener par Air Austral, j'avais dû au final me résigner à payer environ trois cent euros pour éviter que les comptes ne soient bloqués et que je sois traduit au tribunal. Ça fait cher pour quelqu'un qui a payé son billet sur une compagnie aérienne, se voit contraint par cette compagnie à voyager en train et doit en plus acquitter une amende.