[Coup de gueule] Une tranchée Rue Clemenceau à St-Denis depuis plusieurs semaines

Voilà plusieurs semaines qu'une tranchée a été faite au coin de la Rue Clemenceau dans le quartier des Camélias.



"Les ouvriers ont cru bon de ne pas reboucher avec du goudron sans doute trop onéreux et ont préféré mettre de la terre. Déjà particulièrement dangereux pour les deux roues le jour, imaginez-vous ce que cela donne la nuit sans éclairage ! Merci à la municipalité de bien vouloir faire le nécessaire, avant qu'un dramatique accident ne survienne", commente le Zinfonaute qui nous a transmis ces images.



