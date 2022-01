Animaux Coup de gueule : Une chienne abandonnée découverte cachectique à Ste-Marie La nouvelle année vient juste de commencer, et le constat reste le même concernant les animaux égarés, abandonnés ou divaguants. Retrouvée près de l’église de Sainte-Marie samedi dernier, une chienne a été prise en charge par “Les pattounes des îles” dans un état critique. Martial, le correspondant local de cette association, se dit “excédé” du manque de responsabilité du propriétaire.

“Sécurisée ne veut pas dire sauvée”, voilà la première phrase de la dernière publication postée sur la page Facebook de l'association Les Pattounes des îles, appelant à l'aide pour une chienne retrouvée en sale état à Sainte-Marie.



Martial, qui fait partie de l'association, connaît la ville comme sa poche et passe régulièrement sur les lieux où cette chienne, cachectique et déshydratée, a été découverte. “Elle est apparue du jour au lendemain, il s’agit sans aucun doute d’un abandon. D’autant plus que le propriétaire de l’animal ne l’a pas déclarée comme perdue ni volée”, révèle-t-il.



La chienne étant pucée, Martial a d'ailleurs pu retrouver les coordonnées de son propriétaire qui aurait totalement nié les faits et affirmé que ce n’était pas son animal.



“Il est temps que les autorités fassent quelque chose ”



Excédée, l'association souhaite pousser un coup de gueule face au comportement du propriétaire de la chienne, la négligence étant une forme de maltraitance. “Il est temps que chacun prenne conscience que la situation est grave, et que les autorités fassent quelque chose”, assène Martial.



La chienne sera soignée, stérilisée et remise sur pattes, avant d’être adoptée dans une famille en métropole. Une cagnotte est ouverte pour aider l’association à financer les soins vétérinaires nécessaires.



Lien de la cagnotte: www.leetchi.com/c/chienne-staff-deshydratee-et-maigre







