Voici des photos prises ce matin en plein centre de la plaine des grègues en face de l’église et à proximité des écoles primaires. On arrête pas de nous culpabiliser sur les risques de dengue et de leptospirose, à une époque la Plaine des grègues affichaient le record en leptospirose. Comment peut on avoir de tels détritus dans un si joli village ?